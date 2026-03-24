The Boring Company no financiará túnel bajo el Canal de Panamá propuesto por Mizrachi

La The Boring Company, fundada por Elon Musk, anunció los proyectos ganadores de su “Tunnel Vision Challenge”, dejando fuera la propuesta presentada por la Alcaldía de Panamá. El proyecto túnel bajo el Canal de Panamá , no fue seleccionado entre las iniciativas que serán financiadas por la compañía.

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Tres proyectos fueron elegidos

Aunque inicialmente se había anunciado que solo un proyecto sería financiado al 100%, la empresa decidió seleccionar tres propuestas:

Nola Loop (Nueva Orleans)

Ravens Loop (Baltimore)

University Hills Loop (Dallas)

Estos proyectos pasarán ahora a una fase de análisis que incluye reuniones con reguladores, líderes comunitarios y evaluaciones de viabilidad.

Túnel bajo el Canal entre los finalistas del concurso

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036485352005726528?s=20&partner=&hide_thread=false The Boring Company anunció tres proyectos ganadores de su Tunnel Vision Challenge:

- Nola Loop (New Orleans)

- Ravens Loop (Baltimore)

- University Hills Loop (Dallas)



Inicialmente se informó que se elegiría un solo proyecto que sería 100% financiado por The Boring Company, sin… pic.twitter.com/FTCiljjOZD — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2026

El proyecto impulsado por la Alcaldía de Panamá, bajo la gestión del alcalde Mayer Mizrachi, logró posicionarse entre los 16 finalistas de un total de 487 propuestas presentadas a nivel internacional.

La iniciativa planteaba la construcción de un túnel peatonal y ciclista bajo el Canal de Panamá, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y conectar puntos estratégicos de la ciudad.

Un proyecto para transformar la movilidad

“The Canal Underline” buscaba convertirse en el primer túnel de este tipo en el país, promoviendo espacios públicos y facilitando el tránsito de peatones y ciclistas.

Tras el anuncio, The Boring Company iniciará un proceso técnico con los proyectos seleccionados, mientras que la propuesta panameña queda fuera del financiamiento directo de la empresa. No obstante, haber alcanzado la fase final representa un reconocimiento internacional para la iniciativa local.