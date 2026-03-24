Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 11:31

Ministra del MIDES, Beatriz Carles, comparecerá en la Asamblea Nacional el 1 de abril

La titular del MIDES deberá responder a una serie de interrogantes, varias de ellas relacionadas con los protocolos institucionales de la SENNIAF.

Ministra de Desarrollo Social (MIDES)

Ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles de Arango.

@MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

La ministra de Desarrollo Social (MIDES), Beatriz Carles de Arango, comparecerá ante el pleno de la Asamblea Nacional el próximo 1 de abril, con el objetivo de responder a un cuestionario de 41 preguntas formuladas por los diputados.

Si bien un porcentaje significativo de las inquietudes planteadas aborda competencias que corresponden exclusivamente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), la ministra ha reiterado su disposición de comparecer con absoluto respeto a la facultad constitucional de control político que ejerce el Órgano Legislativo.

Durante su intervención, la titular del Mides detallará las acciones emprendidas desde el inicio de su gestión en julio de 2024. Asimismo, explicará el estricto apego de su administración a las responsabilidades legales que rigen la institución y pondrá en contexto las medidas adoptadas para la protección de las poblaciones vulnerables, eje central de la misión del ministerio.

Carles deberá responder a una serie de interrogantes, varias de ellas relacionadas con los protocolos institucionales y el funcionamiento de los albergues bajo la supervisión de la SENNIAF.

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