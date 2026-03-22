Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 10:09

Pagos del MIDES 2026 continúan este lunes en zonas de difícil acceso en Panamá

El segundo periodo de pagos del MIDES 2026 está programado para junio, mes en el que iniciarán los depósitos a través de las tarjetas Clave Social.

Pagos del MIDES 2026.

Pagos del MIDES 2026.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) continuará este lunes 23 de marzo con el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en las áreas de difícil acceso a nivel nacional.

Estos desembolsos benefician a los inscritos en los programas Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y Senapan.

El segundo periodo de pago de 2026 está programado para junio, mes en el que iniciarán los depósitos a través de las tarjetas Clave Social.

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Calendario de pagos del MIDES 2026

Pago por tarjeta clave social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo
  • Segundo pago: del 1 al 12 de junio
  • Tercer pago: del 7 al 18 de septiembre
  • Cuarto pago: del 16 al 27 de noviembre

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo
  • Segundo pago: del 15 al 19 de junio
  • Tercer pago: del 21 al 25 de septiembre
  • Cuarto pago: del 30 de noviembre al 4 de diciembre
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Calendario de pagos del MIDES 2026.

Calendario de pagos del MIDES 2026.

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