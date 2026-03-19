MIDES y SENNIAF coordinan acciones para fortalecer protección de la niñez.

La ministra de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles de Arango, y la directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Lilibeth Cárdenas Chanis, sostuvieron este miércoles una reunión estratégica para fortalecer el sistema de protección integral de los menores en Panamá.

La jornada contó con el respaldo de Unicef, representado por Sandie Blanchet, y la especialista Rosaria Correa, del Observatorio Contra la Explotación Sexual de la Universidad de Panamá, quienes reafirmaron su compromiso de colaborar en el robustecimiento de las capacidades institucionales.

“Estamos iniciando una nueva etapa de coordinación institucional para fortalecer el sistema de protección de la niñez. Desde el Mides acompañaremos este proceso para garantizar que las acciones se desarrollen con planificación, seguimiento y resultados concretos”, afirmó la Ministra.

Durante la reunión, las autoridades destacaron la reciente entrada en vigor de la Ley 510 del 3 de marzo de 2026, la cual regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal. Este proceso contará con el liderazgo de la SENNIAF y el apoyo de un plan piloto impulsado por Unicef para asegurar su correcta implementación a nivel nacional.