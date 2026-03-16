MIDES: Programa Ángel Guardián garantiza apoyo a más de 19 mil panameños

El Ministerio de Desarrollo Social de Panamá ( MIDES ) anunció el primer desembolso de 2026 del programa Ángel Guardián, que beneficia a miles de panameños con discapacidad severa.

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MIDES: historias de resiliencia y esperanza

Casos como el de Elaine Vergara, una joven de 29 años que vive con múltiples condiciones, epilepsia, autismo, trastorno mental y ceguera, reflejan la realidad de miles de hogares.

Para estas familias, el apoyo del MIDES no es solo un subsidio, sino un respaldo necesario para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y terapias, permitiendo que personas con dependencia severa mantengan una vida digna.

MIDES (4) Elaine Vergara, beneficiaria del programa Ángel Guardian. MIDES

Inversión social del MIDES con impacto directo

El programa Ángel Guardián, bajo la gestión del MIDES, realiza un desembolso trimestral de B/. 4,764,240, enfocándose en quienes requieren cuidados permanentes. Los datos reflejan una inversión sostenida: en los últimos 20 meses, la actual administración ha transferido más de B/. 43.3 millones destinados a ciudadanos con diagnósticos severos, incluyendo:

Discapacidad físico-motora e intelectual.

Condiciones psicosociales o psíquicas.

Discapacidades orgánico-viscerales y pluridiscapacidad.

De esta manera, el programa Ángel Guardián del MIDES continúa consolidándose como un respaldo clave para las familias que enfrentan el desafío de cuidar a una persona con discapacidad severa.