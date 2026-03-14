MIDES moderniza los incentivos económicos del programa Padrino Empresario

Tras casi cuatro décadas de trayectoria, el programa Padrino Empresario del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) inicia una nueva etapa de modernización. En esta primera fase, 150 jóvenes becados de las áreas de Panamá, Arraiján y La Chorrera comenzarán a recibir sus incentivos económicos de forma digital mediante la Billetera Electrónica Nacional (BEN) del Banco Nacional de Panamá.

Durante el lanzamiento de esta etapa, los estudiantes participaron en un taller de educación financiera e inducción sobre el uso de la plataforma BEN. Esta herramienta no solo les permitirá administrar sus recursos de forma segura, sino que también fomenta el uso responsable de los servicios bancarios desde temprana edad.

inscripcionpadrinoempresario Inscripción al programa Padrino Empresario. MIDES

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, expresó que este nuevo proceso no solo representa la modernización de un programa que está próximo a cumplir 40 años, y que ha permitido a miles de jóvenes completar sus estudios, sino también una oportunidad para promover la inclusión financiera y prepararlos para desenvolverse en un entorno cada vez más digital.

Asimismo, los jóvenes participaron en un taller de educación financiera y uso de la plataforma BEN, donde recibieron orientación práctica sobre cómo gestionar sus cuentas digitales, realizar transferencias, pagos y otras operaciones de forma segura.

En la actualidad, el programa cuenta con el respaldo de 112 empresas auspiciantes a nivel nacional, beneficiando a más de 500 jóvenes, lo que demuestra el firme compromiso y la confianza del sector privado en esta iniciativa que contribuye a reducir la deserción escolar.

Con 39 años de trayectoria, el programa ha beneficiado a más de 30,000 adolescentes, con una inversión acumulada superior a B/. 15 millones en becas.

¿Qué es el programa Padrino Empresario?

El Programa Padrino Empresario es una iniciativa de inclusión productiva diseñada para ofrecer capacitación y una primera experiencia laboral a adolescentes de 15 a 17 años en situaciones de vulnerabilidad social.

A través de alianzas con empresas privadas, los jóvenes realizan pasantías de 4 a 6 horas diarias, recibiendo una beca educativa que contribuye a evitar la deserción escolar y a prepararlos para su futura inserción en el mercado laboral.

estudiante - padrino empresario Estudiantes beneficiarios del programa Padrino Empresario. MIDES

Acerca de la Billetera Electrónica Nacional

La Billetera Electrónica Nacional (BEN) es la aplicación del Banco Nacional de Panamá que permite a los usuarios contar con una cuenta 100 % digital de dinero electrónico.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden realizar pagos, transferencias de dinero, pago de facturas y recargas a celular, entre otros servicios financieros digitales. Al registrarse en BEN, el usuario obtiene una tarjeta Visa Débito digital asociada a su cuenta virtual, además de la posibilidad de contar con una tarjeta física, lo que facilita realizar compras y transacciones de manera ágil y segura.