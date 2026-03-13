Pago del CEPANIM en Panamá: ¿cuántos jubilados y pensionados lo recibirán en 2026?

Cerca de 424,596 panameños podrán cobrar el Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (CEPANIM), según informó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).
El monto total estimado para estos pagos asciende a B/.250 millones, una cifra que, de acuerdo con analistas y representantes de jubilados, podría contribuir a dinamizar la economía nacional.
CEPANIM: habilitarán plataforma para registrar a beneficiarios
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá anunció que en abril de 2026 se habilitará una plataforma digital para que los beneficiarios del CEPANIM puedan registrarse. La información fue confirmada por Carmen Jaén, de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI).
A través de este sistema, los beneficiarios deberán:
- Registrarse en la plataforma
- Subir la documentación requerida
- Completar el proceso para continuar con el pago
Cómo funcionará el proceso
Según explicó Carmen Jaén, el sistema será “amigable y de fácil uso”. Además, se publicará un video explicativo con el paso a paso para facilitar el registro. Una vez que la persona complete el procedimiento:
- Se imprimirán los certificados correspondientes
- Se asignarán citas para la entrega de los documentos
La entrega de certificados iniciará a partir de junio de 2026, de acuerdo con el cronograma del MEF.
Qué ocurre si el beneficiario fallece
El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá aclaró que, en caso de fallecimiento del beneficiario del CEPANIM, el derecho al cobro no se pierde. El pago podrá ser reclamado por:
- El cónyuge sobreviviente
- Los hijos del beneficiario
Para ello, los familiares deberán presentar documentos que acrediten el parentesco, así como el acta de defunción.