Pago a jubilados y pensionados: CSS inicia desembolso el 19 de marzo

La Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados y pensionados en Panamá, tanto para quienes reciben su dinero mediante transferencia bancaria ACH como para quienes cobran por cheque. De acuerdo con el cronograma establecido por la entidad, los desembolsos iniciarán a partir de la próxima semana.

CSS inicia pago a jubilados y pensionados el 19 de marzo

La CSS detalló que las fechas de pago serán las siguientes:

19 de marzo de 2026: pago mediante transferencia ACH .

pago mediante . 20 de marzo de 2026: pago para quienes cobran por cheque.

Estos pagos corresponden a las pensiones y jubilaciones del mes de marzo, beneficiando a miles de asegurados en todo el país.

CALENDARIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2026 Telemetro

Recomendaciones para el retiro del pago

La institución recomienda a los beneficiarios:

Verificar la disponibilidad de fondos en sus cuentas bancarias antes de acudir a retirar el dinero.

Acudir en horarios escalonados para evitar aglomeraciones.

Mantener las medidas de seguridad al momento de retirar efectivo.

La Caja de Seguro Social reiteró que este calendario forma parte de la programación regular de pagos para jubilados y pensionados, quienes reciben mensualmente sus prestaciones económicas.