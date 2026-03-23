Policía Nacional desarticula grupo criminal en Torrijos Carter: capturan a alias "Yanka"

Un operativo de la Policía Nacional permitió la desarticulación de una estructura criminal en el sector de Torrijos Carter, como parte de la denominada Operación Territorio.

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Durante la intervención realizada en el área conocida como El Hueco, las autoridades lograron la aprehensión de cinco personas presuntamente vinculadas al grupo delictivo autodenominado “Los Cantorales”.

Entre los detenidos figura el supuesto cabecilla, identificado con el alias de “Yanka”.

Detalles del operativo llevado por la Policía Nacional

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El subcomisionado Javier Batista, jefe de la Zona Policial de San Miguelito, informó que la operación forma parte de las estrategias para combatir organizaciones criminales en áreas de alta incidencia delictiva.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando acciones para desarticular grupos delictivos y reforzar la seguridad en comunidades del país.