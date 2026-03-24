Cómo el Décimo Tercer Mes puede impulsar el ahorro y evitar gastos excesivos

Ante el próximo pago de la primera partida de 2026 del Décimo Tercer Mes para los colaboradores del sector privado en Panamá, especialistas y economistas emiten recomendaciones para utilizar estos recursos de forma responsable y evitar gastos innecesarios.
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Recomendaciones para el uso del Décimo Tercer Mes
- Saneamiento de deudas: Priorice los pagos pendientes, especialmente aquellos con tasas de interés altas, como los saldos de tarjetas de crédito.
- Planificación de gastos: Decida con anticipación en qué invertirá el desembolso, priorizando compras necesarias sobre gastos impulsivos.
- Ahorro estratégico: Se recomienda destinar al menos el 20 % de esta bonificación a ahorros o a un fondo de emergencia.
- Control del presupuesto: Evite gastos excesivos que se salgan de su planificación financiera mensual.
- Consumo responsable: Enfoque sus compras en productos de primera necesidad, tanto para el bienestar personal como familiar.