Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 12:11

Cómo el Décimo Tercer Mes puede impulsar el ahorro y evitar gastos excesivos

El desembolso del Décimo Tercer Mes al sector privado está contemplado para la segunda quincena de abril.

Ahorro del Décimo Tercer Mes.

Ahorro del Décimo Tercer Mes.

Ana Canto
Por Ana Canto

Ante el próximo pago de la primera partida de 2026 del Décimo Tercer Mes para los colaboradores del sector privado en Panamá, especialistas y economistas emiten recomendaciones para utilizar estos recursos de forma responsable y evitar gastos innecesarios.

El desembolso de esta bonificación está contemplado para la segunda quincena de abril, dependiendo de las políticas administrativas de cada empresa.

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Recomendaciones para el uso del Décimo Tercer Mes

  • Saneamiento de deudas: Priorice los pagos pendientes, especialmente aquellos con tasas de interés altas, como los saldos de tarjetas de crédito.
  • Planificación de gastos: Decida con anticipación en qué invertirá el desembolso, priorizando compras necesarias sobre gastos impulsivos.
  • Ahorro estratégico: Se recomienda destinar al menos el 20 % de esta bonificación a ahorros o a un fondo de emergencia.
  • Control del presupuesto: Evite gastos excesivos que se salgan de su planificación financiera mensual.
  • Consumo responsable: Enfoque sus compras en productos de primera necesidad, tanto para el bienestar personal como familiar.
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