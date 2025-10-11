Operativo Boquerón: Policía Nacional desmantela minería ilegal

La Policía Nacional de Panamá realizó el operativo Boquerón en la provincia de Colón, con el objetivo de desmantelar actividades de minería ilegal en la zona del río Boquerón.

Policía Nacional realiza el operativo Boquerón en Colón

La acción busca proteger los recursos naturales de la región y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad, ante los riesgos que representan las explotaciones ilegales de minerales para la ecología y las comunidades locales.

Las autoridades continúan con investigaciones y operativos de seguimiento para identificar a los responsables y evitar que este tipo de actividades ilícitas se repitan en el área.