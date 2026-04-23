Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 15:11

Operativo de la ATTT y Policía Nacional verifica transporte público en plaza 5 de Mayo

Inspectores de la ATTT y la Policía Nacional realizaron operativos al transporte público en Panamá para reforzar la seguridad y cumplimiento de normas.

ATTT y Policía realizan operativo al transporte público

ATTT y Policía realizan operativo al transporte público

@ATTT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional, realizaron un operativo de verificación del transporte público en la ciudad de Panamá.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para reforzar los controles sobre el servicio de transporte colectivo en el país.

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Supervisión y control por la ATTT

De acuerdo con las autoridades, el operativo tiene como objetivo fortalecer los procesos de fiscalización y supervisión, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

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Durante las inspecciones se verifican aspectos como:

  • Condiciones mecánicas de los vehículos
  • Documentación en regla
  • Seguridad para los usuarios

Seguridad para los usuarios

Las entidades destacaron que este tipo de operativos busca asegurar un servicio de transporte más seguro, ordenado y eficiente, en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, reiteraron que continuarán realizando este tipo de acciones en distintos puntos del país como parte de las estrategias de control del tránsito.

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