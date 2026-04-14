Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 15:19

ATTT extiende plazo hasta el 30 de mayo para adquirir placa 2025

La ATTT dio a conocer sobre la prórroga hasta el 30 de mayo de 2026 para que transportistas adquieran la placa 2025.

ATTT extiende plazo hasta el 30 de mayo 

ATTT extiende plazo hasta el 30 de mayo 

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se ha autorizado una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026 para la adquisición de la placa 2025.

ATTT: ¿Quiénes deben cumplir con el trámite?

La medida está dirigida a los conductores del transporte público en las modalidades:

  • Selectivo (taxis)
  • Colectivo (buses)
  • Colegial
  • Turismo

La entidad enfatizó que el 30 de mayo será la fecha límite definitiva para completar este proceso sin contratiempos.

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Llamado a los conductores

La ATTT exhortó a los transportistas a realizar el trámite dentro del plazo establecido, a fin de evitar sanciones o inconvenientes en la circulación.

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