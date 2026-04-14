ATTT extiende plazo hasta el 30 de mayo para adquirir placa 2025

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se ha autorizado una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026 para la adquisición de la placa 2025.

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ATTT: ¿Quiénes deben cumplir con el trámite?

La medida está dirigida a los conductores del transporte público en las modalidades:

Selectivo (taxis)

Colectivo (buses)

Colegial

Turismo

La entidad enfatizó que el 30 de mayo será la fecha límite definitiva para completar este proceso sin contratiempos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044140009654235480?s=20&partner=&hide_thread=false La @ATTTPanama comunica que se ha autorizado una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026 para la adquisición de la placa 2025, con el objetivo de que los conductores de transporte público (selectivo, colectivo, colegial y turismo) puedan completar el trámite dentro del plazo… pic.twitter.com/NVfZenLsEr — Telemetro Reporta (@TReporta) April 14, 2026

Llamado a los conductores

La ATTT exhortó a los transportistas a realizar el trámite dentro del plazo establecido, a fin de evitar sanciones o inconvenientes en la circulación.