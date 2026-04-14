ATTT extiende plazo hasta el 30 de mayo para adquirir placa 2025

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que se ha autorizado una prórroga hasta el 30 de mayo de 2026 para la adquisición de la placa 2025.
ATTT: ¿Quiénes deben cumplir con el trámite?
La medida está dirigida a los conductores del transporte público en las modalidades:
- Selectivo (taxis)
- Colectivo (buses)
- Colegial
- Turismo
La entidad enfatizó que el 30 de mayo será la fecha límite definitiva para completar este proceso sin contratiempos.
Llamado a los conductores
La ATTT exhortó a los transportistas a realizar el trámite dentro del plazo establecido, a fin de evitar sanciones o inconvenientes en la circulación.