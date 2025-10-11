Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el lunes 13 y martes 14 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el lunes 13 de octubre
Los Santos
- Junta Comunal de Las Palmas, distrito de Macaracas
Panamá Oeste
- Casa local de Caimito, distrito de Capira
- Casa Comunal de Mendoza, distrito de La Chorrera
Agroferia del IMA para el martes 14 de octubre
Chiriquí
- Cancha de Querébalo, distrito de Alanje.
Herrera
- Estacionamientos del Registro Público, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tanara, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo
Darién
- Casa local de la comunidad de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Parque de la barriada Puerta de Hierro, corregimiento de Juan Demóstenes, distrito de Arraiján.
Coclé
- Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá
Veraguas
- Casa Comunal de Los Valles Centro, distrito de Cañazas.