Panamá Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 13:22

Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

El IMA realizará durante el lunes 13 y martes 14 de octubre las agroferias, para que los consumidores puedan conseguir productos a bajo precio

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el lunes 13 y martes 14 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el lunes 13 de octubre

Los Santos

  • Junta Comunal de Las Palmas, distrito de Macaracas

Panamá Oeste

  • Casa local de Caimito, distrito de Capira
  • Casa Comunal de Mendoza, distrito de La Chorrera

Agroferia del IMA para el martes 14 de octubre

Chiriquí

  • Cancha de Querébalo, distrito de Alanje.

Herrera

  • Estacionamientos del Registro Público, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tanara, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo

Darién

  • Casa local de la comunidad de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Parque de la barriada Puerta de Hierro, corregimiento de Juan Demóstenes, distrito de Arraiján.

Coclé

  • Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá

Veraguas

  • Casa Comunal de Los Valles Centro, distrito de Cañazas.
