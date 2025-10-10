Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 15:30

Tribunal Electoral recuerda cuidar la cédula de identidad

El Tribunal Electoral advirtió que el cambio de cédula por deterioro causado por mal uso tiene un costo de $35. La renovación por vencimiento es gratuita.

Tribunal Electoral recuerda cuidar la cédula de identidad

Tribunal Electoral recuerda cuidar la cédula de identidad

Tribunal Electoral
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral(TE) hizo un llamado a la ciudadanía a mantener en buen estado la cédula de identidad personal, documento esencial para realizar trámites y ejercer derechos civiles en Panamá.

La entidad explicó que, en los casos donde se solicite cambio de cédula por deterioro del plástico, el documento será sometido a revisión en la sede de Cedulación. Si se comprueba que el daño se debe al mal uso del usuario, el trámite tendrá un costo equivalente a un duplicado, es decir, 35 dólares, al igual que ocurre con la reposición por pérdida.

Tribunal Electoral recuerda a los ciudadanos mantener en buen estado su cédula

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976744345949892849&partner=&hide_thread=false

El TE también recordó que la renovación por vencimiento es gratuita, y puede realizarse hasta seis meses antes de la fecha de caducidad, sin importar el estado físico del documento.

La institución reiteró la importancia de proteger la cédula de factores como la humedad, el calor y el contacto con materiales que puedan dañarla, ya que es un documento de uso obligatorio y personal.

En esta nota:
Seguir leyendo

Exportaciones de Panamá superan los 671 millones de dólares en 2025, récord desde 2010

Gobierno asegura transparencia en rescate de Villa Diplomática en Panamá

Punta Culebra cerrará sus sedes desde este domingo 12 de octubre

Recomendadas

Más Noticias