Tribunal Electoral recuerda cuidar la cédula de identidad

La Dirección de Cedulación del Tribunal Electoral (TE) hizo un llamado a la ciudadanía a mantener en buen estado la cédula de identidad personal, documento esencial para realizar trámites y ejercer derechos civiles en Panamá.

La entidad explicó que, en los casos donde se solicite cambio de cédula por deterioro del plástico, el documento será sometido a revisión en la sede de Cedulación. Si se comprueba que el daño se debe al mal uso del usuario, el trámite tendrá un costo equivalente a un duplicado, es decir, 35 dólares, al igual que ocurre con la reposición por pérdida.

Tribunal Electoral recuerda a los ciudadanos mantener en buen estado su cédula

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976744345949892849&partner=&hide_thread=false La Dirección de Cedulación del @tepanama hizo un llamado a los ciudadanos a mantener en buen estado la cédula de identidad personal.



La entidad advirtió que cuando se solicita cambio de cédula por deterioro del plástico, el documento será sometido a revisión en la sede de… pic.twitter.com/7Yjo5JOrxj — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2025

El TE también recordó que la renovación por vencimiento es gratuita, y puede realizarse hasta seis meses antes de la fecha de caducidad, sin importar el estado físico del documento.

La institución reiteró la importancia de proteger la cédula de factores como la humedad, el calor y el contacto con materiales que puedan dañarla, ya que es un documento de uso obligatorio y personal.