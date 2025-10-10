Panamá Nacionales - 10 de octubre de 2025 - 19:04
Aumenta atención de heridos por accidentes de tránsito en cuartos de urgencias
En cuartos de urgencias se registra alta atención de heridos por accidentes de tránsito, las cifras aumentan durante los fines de semana. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a manejar con precaución.
