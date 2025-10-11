Presidente José Jerí lidera requisa en cárceles de Perú para frenar extorsiones y sicariato

El presidente de Perú, José Jerí, encabezó este sábado un operativo de requisas en cárceles del país con el objetivo de combatir las extorsiones y el sicariato vinculados al crimen organizado, informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Jerí supervisó personalmente el operativo junto a altos mandos de la Policía Nacional y funcionarios del Inpe, donde se incautaron celulares y otros dispositivos utilizados por reclusos para coordinar actos delictivos desde prisión.

En el penal de máxima seguridad Ancón I, cientos de internos fueron trasladados al patio mientras se realizaban las inspecciones. “Por disposición del presidente se ha hecho una requisa extraordinaria para combatir la delincuencia, sobre todo el sicariato del crimen organizado”, declaró el jefe del Inpe, Iván Paredes.

Presidente José Jerí lidera requisa en cárceles de Perú

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977094350497518074?t=07mlf9eUBmAsMpH25vnFDw&s=19&partner=&hide_thread=false El presidente peruano, José Jerí lideró este sábado un operativo de requisas en cárceles de Perú para combatir las extorsiones y el sicariato del crimen organizado, informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).



En el operativo, Jerí junto a altos mandos de la policía y… pic.twitter.com/5L7hokNAfK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

Paredes destacó que la visita de Jerí se dio en su primer día de gestión, reafirmando su compromiso de enfrentar con firmeza la inseguridad. “El presidente ha sido claro: hay que combatir la delincuencia”, señaló.

El operativo que contó con la participación de 200 agentes se llevó a cabo de forma simultánea en cuatro cárceles del país, incluyendo El Milagro (Trujillo) y Challapalca (Tacna), a 4,600 metros de altitud.

Perú cuenta con 68 cárceles y una población penitenciaria que supera los 102,000 reclusos, lo que representa una fuerte sobrepoblación, según cifras del Inpe.

El mandatario enfatizó en su discurso de asunción que la lucha contra el crimen organizado es su principal prioridad, luego de que la inseguridad ciudadana provocara la destitución de la expresidenta Dina Boluarte.

FUENTE: AFP