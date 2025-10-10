Perú Internacionales -  10 de octubre de 2025 - 12:49

Perú destituye a Dina Boluarte; Fiscalía pide impedimento de salida

La destituida presidenta de Perú, Dina Boluarte, es investigada por lavado de activos. Congreso nombra a José Jerí como nuevo mandatario interino.

AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La destituida presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta ahora un pedido de impedimento de salida del país por parte de la Fiscalía, que la investiga por lavado de activos y otros delitos.

Decisión de la Fiscalía de Perú tras destituír como presidenta a Dina Boluarte

La medida llega después de que el Congreso peruano destituyera a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la creciente crisis de inseguridad. En su lugar, asumió como presidente interino José Jerí, abogado de 38 años, quien tomó juramento a primera hora y gobernará hasta julio de 2026, en espera de las elecciones generales programadas para abril del próximo año.

Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes, incluyendo a Boluarte, de los cuales tres fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de ser destituidos, uno completó un mandato interino y ahora Jerí ocupa el cargo interino.

Este cambio refleja la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años, con frecuentes cambios en la presidencia y cuestionamientos sobre la gobernabilidad y la transparencia de sus autoridades.

