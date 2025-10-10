Perú destituye a Dina Boluarte; Fiscalía pide impedimento de salida

La destituida presidenta de Perú , Dina Boluarte, enfrenta ahora un pedido de impedimento de salida del país por parte de la Fiscalía, que la investiga por lavado de activos y otros delitos.

Decisión de la Fiscalía de Perú tras destituír como presidenta a Dina Boluarte

La @FiscaliaPeru solicita impedimento de salida del país de la destituida presidenta Dina Boluarte, investigada por lavado de activos y otros delitos. pic.twitter.com/HVpkbMSazK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2025

La medida llega después de que el Congreso peruano destituyera a Boluarte en un juicio político relámpago motivado por la creciente crisis de inseguridad. En su lugar, asumió como presidente interino José Jerí, abogado de 38 años, quien tomó juramento a primera hora y gobernará hasta julio de 2026, en espera de las elecciones generales programadas para abril del próximo año.

Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes, incluyendo a Boluarte, de los cuales tres fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron antes de ser destituidos, uno completó un mandato interino y ahora Jerí ocupa el cargo interino.

Este cambio refleja la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años, con frecuentes cambios en la presidencia y cuestionamientos sobre la gobernabilidad y la transparencia de sus autoridades.