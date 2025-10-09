Panamá Internacionales -  9 de octubre de 2025 - 06:49

Descubren en la Amazonía de Perú una nueva especie de rana venenosa de solo 15 milímetros

Científicos hallaron en la Amazonía de Perú la Ranitomeya hwata, una rana venenosa de vivos colores y apenas 15 mm, descubierta en el Parque Nacional Alto Purús

Rana venenosa 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un equipo de científicos descubrió una nueva especie de rana venenosa en la Amazonía de Perú, caracterizada por sus vivos colores y diminuto tamaño, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

El pequeño anfibio, denominado Ranitomeya hwata, mide apenas 15 milímetros de longitud, lo que la convierte en una de las especies más pequeñas del género Ranitomeya, conocido por su colorido brillante y su particular comportamiento reproductivo.

Amazonía de Perú existe una nueva especie de rana venenosa

Según el comunicado de Sernanp, los machos de esta especie reclutan múltiples hembras por sitio de cría, aprovechando las cavidades huecas de los tallos de bambú del género Guadua, donde se acumula el agua de lluvia para reproducirse.

El descubrimiento tuvo lugar en el Parque Nacional Alto Purús, una vasta área natural protegida situada entre las regiones Ucayalí y Madre de Dios, en la frontera con Brasil.

FUENTE: AFP

