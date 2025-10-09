Israel y Hamás acuerdan alto al fuego y liberación de rehenes tras plan de Donald Trump

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto al fuego en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes capturados durante el conflicto, en línea con el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a más de dos años de guerra en el enclave palestino.

Fuentes diplomáticas indicaron que el pacto incluye un cese total de las hostilidades, el intercambio de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, una zona devastada por los enfrentamientos.

Israel y Hamás acuerdan alto al fuego y liberación de rehenes

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, siguiendo el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a dos años de guerra en el enclave palestino.

El acuerdo fue alcanzado tras varias semanas de mediación internacional lideradas por Washington, con el apoyo de Egipto y Qatar, países que históricamente han actuado como intermediarios entre ambas partes.

Según los primeros reportes, el alto al fuego entrará en vigor en las próximas 48 horas, mientras equipos de seguridad de ambos bandos coordinarán los detalles logísticos de la liberación de los rehenes.