9 de octubre de 2025

Israel y Hamás acuerdan alto al fuego y liberación de rehenes tras plan de Donald Trump

Israel y Hamás pactaron un alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes, siguiendo el plan de paz impulsado por el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Israel y Hamas logran acuerdo

Noemí Ruíz

Israel y el movimiento islamista Hamás alcanzaron este jueves un acuerdo para un alto al fuego en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes capturados durante el conflicto, en línea con el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a más de dos años de guerra en el enclave palestino.

Fuentes diplomáticas indicaron que el pacto incluye un cese total de las hostilidades, el intercambio de prisioneros palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, una zona devastada por los enfrentamientos.

El acuerdo fue alcanzado tras varias semanas de mediación internacional lideradas por Washington, con el apoyo de Egipto y Qatar, países que históricamente han actuado como intermediarios entre ambas partes.

Según los primeros reportes, el alto al fuego entrará en vigor en las próximas 48 horas, mientras equipos de seguridad de ambos bandos coordinarán los detalles logísticos de la liberación de los rehenes.

