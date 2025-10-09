Donald Trump se someterá este viernes a un chequeo médico de rutina en hospital militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se someterá este viernes a un chequeo médico de rutina en el Centro Médico Militar Walter Reed, ubicado cerca de Washington, informó la Casa Blanca.

“El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro Médico Militar Walter Reed para una reunión programada y declaraciones a las tropas. Mientras esté allí, aprovechará para realizarse su chequeo anual de rutina”, indicó en un comunicado la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Donald Trump se someterá este viernes a un chequeo médico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976232420333715545?t=SwLJTStqsF-UURYWOoqy7Q&s=19&partner=&hide_thread=false El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá el viernes un chequeo médico de "rutina" en un hospital militar cerca de Washington, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.



"El viernes por la mañana, el presidente Trump visitará el Centro… pic.twitter.com/dND55UsrT3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

El mandatario ya se había sometido a un examen médico anual en abril, aunque en julio surgieron especulaciones sobre su estado de salud luego de que se observaran moretones en su mano y piernas hinchadas. En ese momento, la Casa Blanca informó que se trataba de una afección venosa común sin mayores complicaciones.

El chequeo de este viernes forma parte de los controles médicos regulares que realiza el mandatario estadounidense como parte de su agenda oficial.

FUENTE: AFP