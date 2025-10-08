Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 14:44

Agroferias del IMA: conoce los lugares de venta del 9 y 10 de octubre

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el jueves 9 y viernes 10 de octubre a nivel nacional.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 9 y viernes 10 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula de identidad personal.

Agroferias del IMA para el jueves 9 de octubre

Los Santos

  • Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.

Chiriquí

  • Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

Darién

  • Escuela de La Monera y Cancha de Arretí, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Panamá

  • Predios de la junta comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Panamá Este

  • Comunidad de Bethel, Pueblo Nuevo, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.

Panamá Oeste

  • Plaza antes del Xtra del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Coclé

  • Casa local El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.

Herrera

  • Casa comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.

Veraguas

  • MIDA, región central, distrito de Santiago.

Agroferias del viernes 10 de octubre

Coclé

  • Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.
  • Casa local San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Arenosa, corregimiento Iturralde, distrito de La Chorrera.

Darién

  • Centro Regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.

Chiriquí

  • Terrenos de la feria de Puerta Armuelles, distrito de Barú.

Panamá

  • Mercado municipal de Pacora, distrito de Panamá.

Los Santos

  • Parque de Santo Domingo, de Las Tablas.

Colón

  • Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.

Herrera

  • Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1975976370535792655&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias programadas para el martes 7 y miércoles 8 de octubre en comunidades del país

IMA aclara que no ha autorizado agroferias en instalaciones privadas

Agroferias del IMA para el lunes 6 y martes 7 de octubre a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias