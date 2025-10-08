Agroferias del IMA: conoce los lugares de venta del 9 y 10 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 9 y viernes 10 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula de identidad personal.
- Parque de Sabana Grande, distrito de Los Santos.
Chiriquí
- Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.
Darién
- Escuela de La Monera y Cancha de Arretí, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Panamá
- Predios de la junta comunal del corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.
Panamá Este
- Comunidad de Bethel, Pueblo Nuevo, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.
Panamá Oeste
- Plaza antes del Xtra del corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.
Coclé
- Casa local El Barrero, corregimiento de El Roble, distrito de Aguadulce.
Herrera
- Casa comunal de La Sabaneta, corregimiento de La Arena, distrito de Los Pozos.
Veraguas
- MIDA, región central, distrito de Santiago.
Agroferias del viernes 10 de octubre
Coclé
- Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.
- Casa local San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Arenosa, corregimiento Iturralde, distrito de La Chorrera.
Darién
- Centro Regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.
Chiriquí
- Terrenos de la feria de Puerta Armuelles, distrito de Barú.
Panamá
- Mercado municipal de Pacora, distrito de Panamá.
Los Santos
- Parque de Santo Domingo, de Las Tablas.
Colón
- Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.
Herrera
- Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.