MIDES actualiza datos de beneficiarios del programa 120 a los 65.

La Dirección Regional de Arraiján del Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ), a través de sus promotoras sociales, ha iniciado un proceso de verificación y actualización de datos de los beneficiarios del programa 120 a los 65.

El objetivo principal de estas visitas domiciliarias es resolver casos de reconsideración y actualizar la Ficha Única de Protección Social (FUPS) que presenten errores, con el fin de asegurar que las personas mayores reciban el apoyo económico que les corresponde.

Este trabajo en terreno permite una atención más personalizada y eficiente, al resolver rápidamente las inconsistencias que podrían impedir o retrasar el cobro de la transferencia monetaria.

La iniciativa forma parte del compromiso del MIDES con la transparencia y la correcta distribución de los fondos destinados a los programas de asistencia social.

El equipo de promotoras se enfoca en corregir errores frecuentes en la FUPS, como información incorrecta o desactualizada, y en atender solicitudes de reconsideración de personas que han sido excluidas del programa por diversos motivos.

Estas acciones son fundamentales para garantizar que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad no se vean afectados en la recepción de este beneficio. La colaboración de los residentes y sus familias es clave para el éxito de la jornada, facilitando el acceso del personal a los hogares.

Actualmente, el distrito de Arraiján cuenta con 4,608 beneficiarios del programa 120 a los 65.