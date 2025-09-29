MIDES reporta más de 25 mil atenciones sociales a través del COAI

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que, entre junio de 2024 y septiembre de 2025, el Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) brindó más de 25,529 atenciones sociales a nivel nacional, consolidándose como una herramienta clave en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el informe estadístico, durante este periodo el COAI:
- 15,529 personas atendidas directamente
- 8,721 remisiones institucionales
- 2,637 visitas domiciliarias
Estas acciones permitieron responder a una amplia gama de situaciones sociales, desde conflictos familiares hasta casos de violencia doméstica, abandono y salud mental.
Principales situaciones atendidas
- Conflictos interpersonales: 2,926 casos
- Procesos familiares y penales: 2,729
- Problemas de salud mental: 1,125
- Problemas de conducta: 1,024
- Casos laborales: 823
- Problemas de pareja: 426
- Situaciones de abandono: 422
- Menores en riesgo social: 420
- Violencia doméstica: 351
Atención del MIDES: ¿Quiénes solicitaron más apoyo?
El grupo de edad que más demandó servicios fue el de 40 a 49 años con 2,307 casos, seguido de personas entre 30 y 39 años (2,278) y de 25 a 29 años (1,350). A nivel provincial, Chiriquí lideró con 6,357 atenciones, seguido por Panamá (5,042) y Panamá Oeste (4,299).
Coordinación interinstitucional
Para dar respuesta a estas necesidades, el COAI coordinó con más de 100 instituciones y organizaciones aliadas, incluyendo albergues, alcaldías, fiscalías, juzgados, hospitales y casas de paz.
Canales de atención
Las personas que requieran los servicios del COAI pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. al 524-4893. Con estas acciones, el MIDES reafirma su papel como garante de los derechos sociales y como pilar fundamental en la atención integral de la población en riesgo y vulnerabilidad en Panamá.