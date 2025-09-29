Panamá Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 08:52

MIDES reporta más de 25 mil atenciones sociales a través del COAI

El MIDES reportó 25,529 atenciones sociales mediante el COAI entre junio 2024 y septiembre 2025, apoyando a personas en situación de vulnerabilidad.

MIDES

MIDES, atenciones sociales

MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que, entre junio de 2024 y septiembre de 2025, el Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) brindó más de 25,529 atenciones sociales a nivel nacional, consolidándose como una herramienta clave en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe estadístico, durante este periodo el COAI:

  • 15,529 personas atendidas directamente
  • 8,721 remisiones institucionales
  • 2,637 visitas domiciliarias

Estas acciones permitieron responder a una amplia gama de situaciones sociales, desde conflictos familiares hasta casos de violencia doméstica, abandono y salud mental.

image

Principales situaciones atendidas

  • Conflictos interpersonales: 2,926 casos
  • Procesos familiares y penales: 2,729
  • Problemas de salud mental: 1,125
  • Problemas de conducta: 1,024
  • Casos laborales: 823
  • Problemas de pareja: 426
  • Situaciones de abandono: 422
  • Menores en riesgo social: 420
  • Violencia doméstica: 351

Atención del MIDES: ¿Quiénes solicitaron más apoyo?

El grupo de edad que más demandó servicios fue el de 40 a 49 años con 2,307 casos, seguido de personas entre 30 y 39 años (2,278) y de 25 a 29 años (1,350). A nivel provincial, Chiriquí lideró con 6,357 atenciones, seguido por Panamá (5,042) y Panamá Oeste (4,299).

Coordinación interinstitucional

image

Para dar respuesta a estas necesidades, el COAI coordinó con más de 100 instituciones y organizaciones aliadas, incluyendo albergues, alcaldías, fiscalías, juzgados, hospitales y casas de paz.

El coordinador nacional del COAI, Alberto Elías Moreno, destacó que el centro cuenta con psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos y juristas: “Nuestro equipo técnico está preparado para brindar respuestas efectivas a los grupos de interés”, afirmó. El coordinador nacional del COAI, Alberto Elías Moreno, destacó que el centro cuenta con psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos y juristas: “Nuestro equipo técnico está preparado para brindar respuestas efectivas a los grupos de interés”, afirmó.

Canales de atención

Las personas que requieran los servicios del COAI pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. al 524-4893. Con estas acciones, el MIDES reafirma su papel como garante de los derechos sociales y como pilar fundamental en la atención integral de la población en riesgo y vulnerabilidad en Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

Atención beneficiarios de 120 a los 65 y demás: Pagos del MIDES continúa el 22 de septiembre

ATTT realizará jornada de arreglos de pago en Natá este 30 de septiembre

Ministro del MEF, Felipe Chapman, asegura que presupuesto 2026 no será aumentado

Recomendadas

Más Noticias