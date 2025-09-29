MIDES reporta más de 25 mil atenciones sociales a través del COAI

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que, entre junio de 2024 y septiembre de 2025, el Centro de Orientación y Atención Integral (COAI) brindó más de 25,529 atenciones sociales a nivel nacional, consolidándose como una herramienta clave en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe estadístico, durante este periodo el COAI:

15,529 personas atendidas directamente

8,721 remisiones institucionales

2,637 visitas domiciliarias

Estas acciones permitieron responder a una amplia gama de situaciones sociales, desde conflictos familiares hasta casos de violencia doméstica, abandono y salud mental.

Principales situaciones atendidas

Conflictos interpersonales: 2,926 casos

2,926 casos Procesos familiares y penales: 2,729

2,729 Problemas de salud mental: 1,125

1,125 Problemas de conducta: 1,024

1,024 Casos laborales: 823

823 Problemas de pareja: 426

426 Situaciones de abandono: 422

422 Menores en riesgo social: 420

420 Violencia doméstica: 351

Atención del MIDES: ¿Quiénes solicitaron más apoyo?

El grupo de edad que más demandó servicios fue el de 40 a 49 años con 2,307 casos, seguido de personas entre 30 y 39 años (2,278) y de 25 a 29 años (1,350). A nivel provincial, Chiriquí lideró con 6,357 atenciones, seguido por Panamá (5,042) y Panamá Oeste (4,299).

Coordinación interinstitucional

Para dar respuesta a estas necesidades, el COAI coordinó con más de 100 instituciones y organizaciones aliadas, incluyendo albergues, alcaldías, fiscalías, juzgados, hospitales y casas de paz.

El coordinador nacional del COAI, Alberto Elías Moreno, destacó que el centro cuenta con psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos y juristas: "Nuestro equipo técnico está preparado para brindar respuestas efectivas a los grupos de interés", afirmó.

Canales de atención

Las personas que requieran los servicios del COAI pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. al 524-4893. Con estas acciones, el MIDES reafirma su papel como garante de los derechos sociales y como pilar fundamental en la atención integral de la población en riesgo y vulnerabilidad en Panamá.