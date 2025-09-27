Embajada de Estados Unidos en Panamá anuncia venta de patio el 18 de octubre

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el regreso de su tradicional venta de patio, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 2025, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., dentro de los estacionamientos internos de la sede diplomática.
Artículos que ofrecerán en la venta de patio por la Embajada de Estados Unidos
Los asistentes podrán encontrar una gran variedad de artículos a precios accesibles, incluyendo:
- Libros
- Ropa
- Artículos de cocina
- Decoraciones
- Artículos para bebés y niños
- Juguetes
- Equipo deportivo
- Y mucho más
Detalles importantes:
- Los estacionamientos para visitantes estarán limitados en la parte exterior de la embajada.
- El ingreso estará sujeto a revisión de seguridad.
- Se recomienda llevar únicamente una bolsa de mano y una bolsa vacía para las compras.
- No se permitirá el ingreso con mochilas.
- Los pagos serán preferiblemente en efectivo, ya que no todos los vendedores cuentan con Yappy.
La embajada resaltó que este evento es una oportunidad para que el público acceda a excelentes artículos a muy buenos precios y al mismo tiempo fomente la reutilización.