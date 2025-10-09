Acciones conjuntas entre Contraloría y Tribunal de Cuentas buscan garantizar devolución de recursos estatales

La Contraloría General de la República anunció que trabajará en conjunto con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas para proteger los bienes nacionales, tras casos de impunidad y condenas que no han resultado en la devolución de los recursos estatales.
Por su parte, Reinier del Rosario, magistrado del Tribunal de Cuentas, señaló que la entidad existe para garantizar el debido proceso en la justicia patrimonial.
A los inversionistas nacionales e internacionales se les envió un mensaje de tranquilidad, asegurando que las acciones conjuntas se realizarán con total transparencia, comenzando desde la Contraloría y, posteriormente, siendo sustentadas por el Tribunal de Cuentas.