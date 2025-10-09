Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 12:50

Acciones conjuntas entre Contraloría y Tribunal de Cuentas buscan garantizar devolución de recursos estatales

La Contraloría y el Tribunal de Cuentas garantizan la legalidad de estas acciones, aunque reconocen que algunos sectores podrían no estar de acuerdo con ellas.

Ana Canto

La Contraloría General de la República anunció que trabajará en conjunto con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas para proteger los bienes nacionales, tras casos de impunidad y condenas que no han resultado en la devolución de los recursos estatales.

El contralor Anel ‘Bolo’ Flores de la Lastra destacó que, desde el inicio de su administración, las gestiones de pago, que anteriormente demoraban aproximadamente 180 días, ahora se realizan en 4 o 5 días, sin necesidad de intermediarios.

Por su parte, Reinier del Rosario, magistrado del Tribunal de Cuentas, señaló que la entidad existe para garantizar el debido proceso en la justicia patrimonial.

A los inversionistas nacionales e internacionales se les envió un mensaje de tranquilidad, asegurando que las acciones conjuntas se realizarán con total transparencia, comenzando desde la Contraloría y, posteriormente, siendo sustentadas por el Tribunal de Cuentas.

