Acciones conjuntas entre Contraloría y Tribunal de Cuentas buscan garantizar devolución de recursos estatales

La Contraloría General de la República anunció que trabajará en conjunto con el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas para proteger los bienes nacionales, tras casos de impunidad y condenas que no han resultado en la devolución de los recursos estatales.

El contralor Anel ‘Bolo’ Flores de la Lastra destacó que, desde el inicio de su administración, las gestiones de pago, que anteriormente demoraban aproximadamente 180 días, ahora se realizan en 4 o 5 días, sin necesidad de intermediarios.

"Los panameños están cansados de preguntar dónde se fueron los 30 mil millones de dólares en endeudamiento que se dieron en los últimos 5 años", señaló el contralor Anel Flores, quien justificó la resolución que permitirá cautelar bienes y "los dineros de los panameños". — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

Por su parte, Reinier del Rosario, magistrado del Tribunal de Cuentas, señaló que la entidad existe para garantizar el debido proceso en la justicia patrimonial.

A los inversionistas nacionales e internacionales se les envió un mensaje de tranquilidad, asegurando que las acciones conjuntas se realizarán con total transparencia, comenzando desde la Contraloría y, posteriormente, siendo sustentadas por el Tribunal de Cuentas.