Renuncia directora de Ingreso de la UNACHI por presunto trato desigual dentro de la institución.

Esta semana, la directora del Sistema de Ingreso, Ascenso, Reclasificación y Desvinculación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Margarita Martínez, presentó su renuncia al cargo mediante una nota dirigida a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, alegando presuntas situaciones de trato desigual dentro de la institución.

La renuncia, confirmada a través del documento enviado a la rectora, señala que la decisión responde a la necesidad de preservar su dignidad profesional y actuar conforme a los principios de equidad y transparencia. Martínez manifestó haber observado tratos desiguales entre los participantes y falta de claridad en los procesos de concursos académicos.

La directora del Sistema de Ingreso, Ascenso, Reclasificación y Desvinculación de la @UNACHIpanama, Margarita Martínez de Serrano, presentó su renuncia al cargo a través de una nota dirigida a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas. pic.twitter.com/R8LG4BWsxL — Telemetro Reporta (@TReporta) October 9, 2025

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) emitió un comunicado en el que desmiente la existencia de conflictos de intereses o motivaciones personales en los procesos de contratación de personal.

Asimismo, la institución indicó que la exdirectora mantiene un vínculo familiar con una autoridad universitaria que actualmente se desempeña como decano de una de las facultades de la casa de estudios.