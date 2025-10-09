Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 17:28

Agroferias del viernes 10 de octubre: alimentos a bajo costo en más de seis provincias

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el viernes 10 de octubre a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 10 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula de identidad personal.

Agroferias del viernes 10 de octubre

Coclé

  • Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.
  • Casa local San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.

Panamá Oeste

  • Casa comunal de Arenosa, corregimiento Iturralde, distrito de La Chorrera.

Darién

  • Centro Regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.

Chiriquí

  • Terrenos de la feria de Puerta Armuelles, distrito de Barú.

Panamá

  • Mercado municipal de Pacora, distrito de Panamá.

Los Santos

  • Parque de Santo Domingo, de Las Tablas.

Colón

  • Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.

Herrera

  • Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.
