Agroferias del viernes 10 de octubre: alimentos a bajo costo en más de seis provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el viernes 10 de octubre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y cédula de identidad personal.
- Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé.
- Casa local San Cristóbal, corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste
- Casa comunal de Arenosa, corregimiento Iturralde, distrito de La Chorrera.
Darién
- Centro Regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.
Chiriquí
- Terrenos de la feria de Puerta Armuelles, distrito de Barú.
Panamá
- Mercado municipal de Pacora, distrito de Panamá.
Los Santos
- Parque de Santo Domingo, de Las Tablas.
Colón
- Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.
Herrera
- Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.