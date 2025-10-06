IMA aclara que no ha autorizado agroferias en instalaciones privadas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó a la ciudadanía que no ha autorizado ni aprobado la realización de ninguna feria en instalaciones de empresa privada en Santiago, provincia de Veraguas.

IMA aclara que no ha autorizado ferias

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1975190054122439079&partner=&hide_thread=false Comunicado al país @nilomr11 pic.twitter.com/A301LVQf3x — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 6, 2025

La entidad reiteró que todas las ferias oficiales del IMA son anunciadas exclusivamente a través de sus canales institucionales:

El IMA agradeció a la población por mantenerse informada a través de sus fuentes oficiales, donde pueden verificar los horarios y lugares de las ferias agropecuarias que se realizan a nivel nacional.