IMA aclara que no ha autorizado agroferias en instalaciones privadas

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que no ha autorizado ni aprobado la realización de ninguna feria en instalaciones de empresa privada en Santiago, provincia de Veraguas.
IMA aclara que no ha autorizado ferias
La entidad reiteró que todas las ferias oficiales del IMA son anunciadas exclusivamente a través de sus canales institucionales:
El IMA agradeció a la población por mantenerse informada a través de sus fuentes oficiales, donde pueden verificar los horarios y lugares de las ferias agropecuarias que se realizan a nivel nacional.