¿Qué incluye la caja navideña del IMA este 2025 por B/.15.00?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que la Caja Navideña 2025 incluirá: 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, una lata de piña en rodajas o aceite, azúcar y una pieza de jamón tipo Picnic, a un costo de B/.15.00, en las más de 160 Naviferias que se realizarán a finales de año.
De acuerdo con la entidad, se distribuirán 800 mil cajas navideñas en 160 puntos del país, con el objetivo de garantizar rapidez y eficiencia en la entrega.
Para este año, se tiene previsto visitar más comunidades, ampliando así el alcance de las Naviferias en las distintas provincias del territorio nacional.