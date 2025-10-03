Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 10:49

¿Qué incluye la caja navideña del IMA este 2025 por B/.15.00?

De acuerdo con el IMA, se distribuirán en 160 puntos del país la caja navideña, con el objetivo de garantizar rapidez y eficiencia en la entrega.

Ana Canto
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que la Caja Navideña 2025 incluirá: 5 libras de arroz, maíz pilado, sal, guandú, una lata de piña en rodajas o aceite, azúcar y una pieza de jamón tipo Picnic, a un costo de B/.15.00, en las más de 160 Naviferias que se realizarán a finales de año.

Es importante que todas las personas interesadas tengan presente que solo se permitirá la compra de una caja por familia, y que deberán presentar su cédula de identidad antes de adquirir los productos.

De acuerdo con la entidad, se distribuirán 800 mil cajas navideñas en 160 puntos del país, con el objetivo de garantizar rapidez y eficiencia en la entrega.

Para este año, se tiene previsto visitar más comunidades, ampliando así el alcance de las Naviferias en las distintas provincias del territorio nacional.

