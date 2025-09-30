IMA anuncia Caja Navideña 2025: precio y contenido

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este año se distribuirán 800 mil Cajas Navideñas en 160 puntos de venta a nivel nacional, manteniendo el precio en B/.15, el mismo del 2024.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que el objetivo es garantizar a las familias vulnerables acceso a productos básicos y tradicionales para las fiestas de fin de año.

Contenido de la Caja Navideña 2025 en venta en el IMA

El paquete incluirá:

Arroz

Guandú

Sal

Azúcar

Maíz pilado

Piña

Aceite

Jamón picnic con hueso (300 mil unidades compradas a empresas nacionales)

Murillo destacó que seis empresas panameñas participan en la producción de los jamones, asumiendo el compromiso de entregar en los puntos designados por el IMA.

“Este es un proyecto social para las familias vulnerables del país. La Caja Navideña mantiene el mismo precio del año pasado y conserva los productos tradicionales de la mesa panameña”, recalcó Murillo.