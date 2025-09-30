Panamá Nacionales -  30 de septiembre de 2025 - 11:09

MiBus publica nuevas oportunidades laborales: lista oficial de empleos y requisitos

MiBus ofrece a los postulantes estabilidad laboral, capacitaciones continuas, bonificaciones y oportunidades de desarrollo profesional.

Mi Bus
El Sistema de Transporte Masivo de Panamá (MiBus) anunció nuevas oportunidades laborales para los cargos de Técnico de Infraestructura, Desarrollador y Técnico de Infraestructura – Soldador.

Lista de vacantes de MiBus

Desarrollador

Requisitos:

  • Licenciatura en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica o carreras afines.
  • Conocimientos en lenguajes de programación.
  • Experiencia comprobada en desarrollo de sofware (mínimo dos años).
  • Creación y desarrollo de aplicaciones y procesos para clientes internos y externos.
  • Manejo, procesamiento y análisis de datos.
  • Residir en Panamá (trabajo presencial).

Técnico en infraestructura - soldador

Requisitos:

  • Técnico, bachiller o perito en soldadura, certificado del INADEH que avale formación profesional en soldadura o equivalente.
  • Licencia vigente emitida por la JTIA (opcional).
  • Experiencia en soldadura industrial.
  • Habilidades en tornería y manejo de piezas a precisión.
  • Disponibilidad de laborar turnos rotativos y días feriados.
Técnico de infraestructura

  • Conocimiento en plomería general - fontanero.
  • Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares.
  • Bachillerato industrial, construcción o afines con idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería o del INADEH.
  • Conocimientos en interpretación de planos, en hidráulica y plomería en general.
  • Disponibilidad de laborar turnos rotativos, días feriados y atención de emergencias.
  • Licencia Tipo D
