MiBus publica nuevas oportunidades laborales: lista oficial de empleos y requisitos

El Sistema de Transporte Masivo de Panamá (MiBus) anunció nuevas oportunidades laborales para los cargos de Técnico de Infraestructura, Desarrollador y Técnico de Infraestructura – Soldador.
Lista de vacantes de MiBus
Desarrollador
Requisitos:
- Licenciatura en ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica o carreras afines.
- Conocimientos en lenguajes de programación.
- Experiencia comprobada en desarrollo de sofware (mínimo dos años).
- Creación y desarrollo de aplicaciones y procesos para clientes internos y externos.
- Manejo, procesamiento y análisis de datos.
- Residir en Panamá (trabajo presencial).
Técnico en infraestructura - soldador
Requisitos:
- Técnico, bachiller o perito en soldadura, certificado del INADEH que avale formación profesional en soldadura o equivalente.
- Licencia vigente emitida por la JTIA (opcional).
- Experiencia en soldadura industrial.
- Habilidades en tornería y manejo de piezas a precisión.
- Disponibilidad de laborar turnos rotativos y días feriados.
Técnico de infraestructura
- Conocimiento en plomería general - fontanero.
- Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares.
- Bachillerato industrial, construcción o afines con idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería o del INADEH.
- Conocimientos en interpretación de planos, en hidráulica y plomería en general.
- Disponibilidad de laborar turnos rotativos, días feriados y atención de emergencias.
- Licencia Tipo D