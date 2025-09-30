MiBus publica nuevas oportunidades laborales: lista oficial de empleos y requisitos

Le podría interesar: CCIAP y MITRADEL anuncian nuevas oportunidades de empleo

Requisitos:

Requisitos:

Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público on Instagram: " ¡Forma parte de nuestro equipo! En MiBus tenemos varias vacantes disponibles y queremos que seas parte de esta gran familia. Estabilidad laboral Capacitación continua Oportunidades de desarrollo profesional #OportunidadLaboral #MiBus #EstamosContratando #Panamá"

Embed - Transporte Masivo de Panama - MiBus | Transporte Público on Instagram: " ¡Forma parte de nuestro equipo! En MiBus tenemos varias vacantes disponibles y queremos que seas parte de esta gran familia. Estabilidad laboral Capacitación continua Oportunidades de desarrollo profesional Atrévete a crecer con nosotros y contribuir al movimiento de Panamá. #OportunidadLaboral #MiBus #EstamosContratando #Panamá"