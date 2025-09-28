MiBus aplica desvíos por desfile de bandas en Veranillo.

El Sistema de Transporte Público - MiBus informó que, debido al desfile de bandas en el sector de Veranillo, a la altura de Paraíso, sus servicios en esta vía estarán suspendidos temporalmente.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialMiBus/status/1972362772316028948&partner=&hide_thread=false
#MiBusTeInforma— Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) September 28, 2025
En estos momentos mantenemos un cierre de vía por desfile de bandas en Veranillo, a la altura de Paraíso.
Las unidades que transitan por esta área estarán tomando la ruta por Villa Guadalupe para llegar a la Cincuentenario y así retomar su recorrido… pic.twitter.com/usuzKxoEgx