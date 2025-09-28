San Miguelito Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 13:17

MiBus aplica desvíos por desfile de bandas en Veranillo

MiBus detalló que las unidades que transitan por esta zona tomarán la ruta por Villa Guadalupe hasta la Cincuentenario para retomar su recorrido habitual.

El Sistema de Transporte Público - MiBus informó que, debido al desfile de bandas en el sector de Veranillo, a la altura de Paraíso, sus servicios en esta vía estarán suspendidos temporalmente.

Las unidades que transitan por esta zona tomarán la ruta por Villa Guadalupe hasta la Cincuentenario para retomar su recorrido habitual.

