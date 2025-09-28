Chiriquí Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 12:52

Policía Nacional aprehendió a un hombre requerido por homicidio en David

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional aprehendió en el distrito de David a un hombre requerido por tentativa de homicidio. El sujeto está vinculado al delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de intento de homicidio.

