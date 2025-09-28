La Policía Nacional aprehendió en el distrito de David a un hombre requerido por tentativa de homicidio. El sujeto está vinculado al delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de intento de homicidio.
Chiriquí Nacionales - 28 de septiembre de 2025 - 12:52
Policía Nacional aprehendió a un hombre requerido por homicidio en David
La Policía Nacional aprehendió en el distrito de David, provincia de Chiriquí, a un hombre requerido por tentativa de homicidio.
