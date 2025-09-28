Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 12:35

IFARHU, segundo pago del PASE-U: Cobros inician esta semana en Herrera y Los Santos

El horario de atención para el retiro de los cheques del PASE-U será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., según el IFARHU.

IFARHU, segundo pago del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el pago de la beca PASE-U este miércoles 1 de octubre en la provincia de Herrera. Los desembolsos se entenderán hasta el viernes en Los Santos.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

IFARHU publica calendario de pago del PASE-U del 1 al 3 de octubre

Provincia de Herrera

  • Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
  • Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
  • Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.

Provincia de Los Santos

  • Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
  • Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.

Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

