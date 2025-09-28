IFARHU, segundo pago del PASE-U: Cobros inician esta semana en Herrera y Los Santos

IFARHU, segundo pago del PASE-U. IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el pago de la beca PASE-U este miércoles 1 de octubre en la provincia de Herrera. Los desembolsos se entenderán hasta el viernes en Los Santos.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

