IFARHU, segundo pago del PASE-U: Cobros inician esta semana en Herrera y Los Santos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará el pago de la beca PASE-U este miércoles 1 de octubre en la provincia de Herrera. Los desembolsos se entenderán hasta el viernes en Los Santos.
IFARHU publica calendario de pago del PASE-U del 1 al 3 de octubre
Provincia de Herrera
- Miércoles 1 de octubre: distrito de Chitré
- Jueves 2 de octubre: distritos de Ocú, Santa María y Parita.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Pesé, Las Minas y Los Pozos.
Provincia de Los Santos
- Jueves 2 de octubre: distritos de Los Santos y Las Tablas.
- Viernes 3 de octubre: distritos de Tonosí, Pedasí, Pocrí, Guararé y Macaracas.
Acceda al calendario de pagos de las provincias de Herrera y Los Santos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025