Licencia de conducir digital en Panamá: ¿Será obligatoria para todos los conductores?

A partir del mes de octubre, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementará en Panamá la licencia de conducir digital , la cual será de uso opcional para los conductores que deseen adoptarla.

Los interesados deberán realizar un pago de B/. 7.00 para acceder a esta versión digital, que estará disponible a través de una aplicación móvil y podrá consultarse desde el teléfono celular.

Actualmente, se desarrolla un proceso de capacitación dirigido a los inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y jueces de tránsito, con el fin de garantizar una correcta implementación.

La licencia digital deberá cumplir con los requisitos de autenticidad, integridad y vigilancia, y estará sujeta al tipo de vehículo autorizado para conducir.

Para verificar la resolución que autoriza el uso de la licencia digital, puede ingresar a este enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30344/GacetaNo_30344_20250814.pdf