Licencia de conducir digital en Panamá: ¿Será obligatoria para todos los conductores?

A partir del mes de octubre, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementará en Panamá la licencia de conducir digital, la cual será de uso opcional para los conductores que deseen adoptarla.
Actualmente, se desarrolla un proceso de capacitación dirigido a los inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y jueces de tránsito, con el fin de garantizar una correcta implementación.
Le podría interesar: Licencia de conducir digital de la ATTT: Todo lo que debes saber sobre la norma en Panamá
La licencia digital deberá cumplir con los requisitos de autenticidad, integridad y vigilancia, y estará sujeta al tipo de vehículo autorizado para conducir.
Para verificar la resolución que autoriza el uso de la licencia digital, puede ingresar a este enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30344/GacetaNo_30344_20250814.pdf