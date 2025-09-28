Panamá Nacionales -  28 de septiembre de 2025 - 10:04

Licencia de conducir digital en Panamá: ¿Será obligatoria para todos los conductores?

La ATTT desarrolla un proceso de capacitación dirigido a los inspectores de tránsito para el uso y la implementación de la licencia de conducir digital.

Licencia de conducir digital en Panamá.

Telemetro/unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

A partir del mes de octubre, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) implementará en Panamá la licencia de conducir digital, la cual será de uso opcional para los conductores que deseen adoptarla.

Los interesados deberán realizar un pago de B/. 7.00 para acceder a esta versión digital, que estará disponible a través de una aplicación móvil y podrá consultarse desde el teléfono celular.

Actualmente, se desarrolla un proceso de capacitación dirigido a los inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, personal del Ministerio Público y jueces de tránsito, con el fin de garantizar una correcta implementación.

Le podría interesar: Licencia de conducir digital de la ATTT: Todo lo que debes saber sobre la norma en Panamá

La licencia digital deberá cumplir con los requisitos de autenticidad, integridad y vigilancia, y estará sujeta al tipo de vehículo autorizado para conducir.

Para verificar la resolución que autoriza el uso de la licencia digital, puede ingresar a este enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30344/GacetaNo_30344_20250814.pdf

En esta nota:
