Gordito del Zodiaco: ¿Cuándo se realizará el sorteo de septiembre?

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de septiembre se jugará el viernes 3 de octubre, informó la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.
Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?
- Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
- Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
- Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
Cómo ver el sorteo por TV y online
El sorteo del Gordito del Zodiaco del 3 de octubre de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.