Gordito del Zodiaco: ¿Cuándo se realizará el sorteo de septiembre?

En el sorteo del Gordito del Zodiaco de septiembre podrás ganar más de B/. 1,004,000.00 con una inversión de tan solo B/. 2.00.

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de septiembre se jugará el viernes 3 de octubre, informó la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.

No olvides adquirir tus producto. Podrías ganar más de B/. 1,004,000.00 con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.

Cómo ver el sorteo por TV y online

El sorteo del Gordito del Zodiaco del 3 de octubre de 2025, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

