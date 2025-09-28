Gordito del Zodiaco: ¿Cuándo se realizará el sorteo de septiembre?

@lnbpma

Por Ana Canto El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de septiembre se jugará el viernes 3 de octubre, informó la Lotería Nacional de Beneficencia, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes.

No olvides adquirir tus producto. Podrías ganar más de B/. 1,004,000.00 con una inversión de tan solo B/. 2.00.

