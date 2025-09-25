Cambio de fecha en la Lotería: Sorteo del Gordito del Zodiaco no será este viernes 26 de septiembre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo del Gordito del Zodiaco 402-345 , correspondiente a septiembre 2025, no se realizará este viernes 26, como estaba previsto. La nueva fecha para el sorteo será el viernes 3 de octubre de 2025, en su horario regular, según confirmó la institución.

Gordito del Zodiaco cambia de fecha: ahora será el 3 de octubre

Comunicado sobre el cambio de fecha del Gordito del Zodiaco. pic.twitter.com/rxc3007plJ — Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) September 18, 2025

El cambio fue aprobado tras una solicitud de los billeteros, quienes pidieron más tiempo para facilitar la venta y permitir que los clientes adquieran con calma los productos tradicionales de la Lotería.

El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos más esperados cada mes, ya que ofrece a los panameños la oportunidad de ganar premios significativos y cambiar su vida con un solo billete.