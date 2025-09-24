Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 16:51

IMA confirma Agroferias del 25 y 26 de septiembre: lista completa de provincias y puntos de venta

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el jueves 25 y viernes 26 de septiembre a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el jueves 25 y viernes 26 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferias del jueves 25 de septiembre

Herrera

  • Terrenos detrás del centro de salud , corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.

Los Santos

  • Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

Coclé

  • Casa del pueblo de El Cristo de Aguadulce.

Darién

  • Parque Pinogana, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.

Panamá

  • Iglesia Santa Teresa, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
  • Predios de la junta comunal de Isla San Miguel, distrito de Balboa.

Veraguas

  • Casa comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.

Chiriquí

  • Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, ditero de Bugaba.

Colón

  • Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.

Agroferias del viernes 26 de septiembre

Herrera

  • Terrenos de la escuela de Cerro Paja, corregimiento de El Tijera, distrito de Ocú.

Los Santos

  • Junta Comunal de Agua Buena, distrito de Los Santos.

Panamá Este

  • Comunidad de El Valle - La Unión, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo.

Coclé

  • Casa local de La Soledad, corregimiento La Pava, distrito de Olá.

Darién

  • Plaza Zapalla, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste

  • Parque de la barriada La Reyna, vía a Puerto Vacamonte, corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján.

Colón

  • Predios de la Junta Comunal, diagonal al parque La Concha, corregimiento de Barrio Norte.

Panamá

  • Predios de la junta comunal de Curundú.

Chiriquí

  • Parque central de Boquerón, distrito de Boquerón.
  • Cancha comunal de Jacu, distrito de Bugaba.

Veraguas

  • Instituto Nacional de Agricultura, corregimiento de Santiago.
  • Cancha del corregimiento de El Higo, distrito de La Mesa.
