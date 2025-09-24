José Gabriel Carrizo: "No tengo comentarios" Así respondió el exvicepresidente

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo , evitó pronunciarse este martes sobre las denuncias que lo vinculan con supuestos actos de corrupción durante la pasada administración.

Contenido relacionado: Exasesor legal de PANDEPORTES es aprehendido en Aguadulce por presunto peculado

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Carrizo guarda silencio sobre denuncias de corrupción y su aspiración al Parlacen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1970638345492668594&partner=&hide_thread=false “No tengo comentarios”, indicó el exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, al ser consultado sobre denuncias por supuestos actos de corrupción durante la pasada administración y su intento de ratificación como diputado del Parlacen. pic.twitter.com/oM7nMuKSzy — Telemetro Reporta (@TReporta) September 23, 2025

Al ser consultado por la prensa sobre el tema y su intento de ratificación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carrizo respondió brevemente: “No tengo comentarios”.

La declaración se da en medio de un ambiente de cuestionamientos públicos y procesos judiciales que rodean a exfuncionarios del gobierno anterior.