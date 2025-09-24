José Gabriel Carrizo: "No tengo comentarios" Así respondió el exvicepresidente

Panamá Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 07:39

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, evitó pronunciarse este martes sobre las denuncias que lo vinculan con supuestos actos de corrupción durante la pasada administración.

Al ser consultado por la prensa sobre el tema y su intento de ratificación como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carrizo respondió brevemente: “No tengo comentarios”.

La declaración se da en medio de un ambiente de cuestionamientos públicos y procesos judiciales que rodean a exfuncionarios del gobierno anterior.

