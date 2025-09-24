colón Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 07:59

MiAmbiente liberan a cría de ocelote rescatada en Parque Soberanía

Una cría de ocelote rescatada en Altos de Los Lagos, Colón, fue liberada en el Parque Nacional Soberanía tras recibir cuidados veterinarios de MiAmbiente.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) dio a conocer que una cría de ocelote (Leopardus pardalis) que había sido rescatada en el sector de Altos de Los Lagos, provincia de Colón, fue liberada en el Parque Nacional Soberanía, tras recibir los cuidados veterinarios necesarios.

MiAmbiente destacó que, gracias a la rápida denuncia ciudadana y al trabajo de sus veterinarios, el pequeño felino podrá crecer y desarrollarse en libertad, contribuyendo al equilibrio de los ecosistemas del país.

El ocelote es una especie silvestre protegida en Panamá y su conservación resulta clave para mantener la biodiversidad en las áreas naturales.

