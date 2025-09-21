Panamá Nacionales -  21 de septiembre de 2025 - 13:37

Jornada de limpieza de playa reúne a voluntarios, empresas y MiAmbiente en Panamá

Voluntarios, estudiantes, empresas privadas y personal de MiAmbiente participaron en una gran jornada de limpieza de playa.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Cientos de voluntarios de distintas organizaciones, empresas privadas, estudiantes y funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) participaron este fin de semana en una gran jornada de limpieza de playa, con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y reducir la contaminación por desechos.

Durante la actividad se logró recolectar una importante cantidad de residuos sólidos, principalmente plásticos de un solo uso, que afectan la fauna marina y el paisaje costero.

MiAmbiente participaron en una gran jornada de limpieza de playa

Los organizadores destacaron la importancia de crear conciencia sobre el impacto de la basura en los océanos y la necesidad de promover hábitos responsables en las comunidades.

Este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos nacionales por cumplir los compromisos ambientales internacionales y garantizar un Panamá más limpio y sostenible.

