Jornada de limpieza de playa reúne a voluntarios, empresas y MiAmbiente en Panamá

Cientos de voluntarios de distintas organizaciones, empresas privadas, estudiantes y funcionarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) participaron este fin de semana en una gran jornada de limpieza de playa, con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos y reducir la contaminación por desechos.
MiAmbiente participaron en una gran jornada de limpieza de playa
Los organizadores destacaron la importancia de crear conciencia sobre el impacto de la basura en los océanos y la necesidad de promover hábitos responsables en las comunidades.
Este tipo de iniciativas forman parte de los esfuerzos nacionales por cumplir los compromisos ambientales internacionales y garantizar un Panamá más limpio y sostenible.