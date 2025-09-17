Jornada de limpieza en Playa Malena recolecta más de 1,800 libras de basura y protege tortugas marinas

Más de 1,800 libras de basura fueron recolectadas durante una jornada de limpieza realizada en un tramo de 1.2 km en la Playa Malena, provincia de Veraguas, informó el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) .

MiAmbiente lidera limpieza en Playa Malena

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968336742534017332&partner=&hide_thread=false Más de 1,800 libras de basura fueron recolectadas durante una jornada de limpieza realizada en un tramo de 1.2 km en la Playa Malena, provincia de Veraguas.@MiAmbientePma detalla que también se realizó la reubicación de nidos de tortuga hacia el vivero del grupo… pic.twitter.com/Q2na1gB88k — Telemetro Reporta (@TReporta) September 17, 2025

Durante la actividad, también se llevaron a cabo acciones de conservación de la fauna marina, incluyendo la reubicación de nidos de tortuga hacia el vivero del Grupo Conservacionista de Tortuga Marina de Malena, así como la liberación de crías al mar, contribuyendo a la preservación de estas especies.

MiAmbiente destacó que este tipo de jornadas busca promover la conciencia ambiental, proteger los ecosistemas costeros y fomentar la participación comunitaria en la conservación de la biodiversidad.