Panamá Nacionales -  17 de septiembre de 2025 - 11:04

Jornada de limpieza en Playa Malena recolecta más de 1,800 libras de basura y protege tortugas marinas

MiAmbiente lidera limpieza en Playa Malena, Veraguas; se recolectaron 1,800 libras de basura y se reubicaron nidos de tortuga.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Más de 1,800 libras de basura fueron recolectadas durante una jornada de limpieza realizada en un tramo de 1.2 km en la Playa Malena, provincia de Veraguas, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

MiAmbiente lidera limpieza en Playa Malena

Durante la actividad, también se llevaron a cabo acciones de conservación de la fauna marina, incluyendo la reubicación de nidos de tortuga hacia el vivero del Grupo Conservacionista de Tortuga Marina de Malena, así como la liberación de crías al mar, contribuyendo a la preservación de estas especies.

MiAmbiente destacó que este tipo de jornadas busca promover la conciencia ambiental, proteger los ecosistemas costeros y fomentar la participación comunitaria en la conservación de la biodiversidad.

