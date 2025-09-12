Panamá Nacionales -  12 de septiembre de 2025 - 15:52

MiAmbiente pone en marcha auditoría integral en la mina Cobre Panamá

MiAmbiente informó que la empresa deberá realizar la auditoría integral bajo un enfoque estructurado, detallado y organizado de la mina Cobre Panamá.

Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría integral a la mina de Cobre Panamá, en Donoso, Colón, tras la selección de la empresa multinacional SGS, especializada en auditoría, inspección y certificación. El monto del contrato es por B/. 539,791.46 y el mismo deberá realizarse en un periodo de 6 meses más 2 de liquidación.

La empresa deberá realizar la auditoría integral bajo un enfoque estructurado, detallado y organizado, que asegure que los auditores presten atención a áreas críticas para la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto.

“La auditoría integral del proyecto Mina Cobre de Panamá representa un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, determinación de los aportes económicos y sociales, la protección del ambiente, así como la defensa de los intereses nacionales”, señaló el ministerio.

