MiAmbiente pone en marcha auditoría integral en la mina Cobre Panamá.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría integral a la mina de Cobre Panamá, en Donoso, Colón, tras la selección de la empresa multinacional SGS, especializada en auditoría, inspección y certificación. El monto del contrato es por B/. 539,791.46 y el mismo deberá realizarse en un periodo de 6 meses más 2 de liquidación.
“La auditoría integral del proyecto Mina Cobre de Panamá representa un mecanismo indispensable para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en la sostenibilidad del uso de los recursos naturales, determinación de los aportes económicos y sociales, la protección del ambiente, así como la defensa de los intereses nacionales”, señaló el ministerio.