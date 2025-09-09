MiAmbiente construirá centro de visitantes y enfermería para perezosos huérfanos

que se desarrollará en el Panama Nature Center, ubicado en la Ciudad del Saber, con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).Este espacio busca mejorar la atención de perezosos rescatados y facilitar estudios que permitan su futura reintroducción en áreas naturales protegidas.
El proyecto contará con una inversión estimada de 250 mil dólares, integrada por aportes de MiAmbiente, así como contribuciones en efectivo y especie de la APPC y aliados nacionales e internacionales.
MiAmbiente impulsan un centro de visitantes
MiAmbiente exhortó a la ciudadanía a contribuir en la protección de los perezosos, reportando cualquier caso de avistamiento en zonas residenciales, o situaciones de peligro y abuso, a través de la línea 311 o por las redes sociales de MiAmbiente.