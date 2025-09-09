Panamá Nacionales -  9 de septiembre de 2025 - 07:14

MiAmbiente construirá centro de visitantes y enfermería para perezosos huérfanos

La APPC y MiAmbiente impulsan un centro de visitantes y enfermería para perezosos huérfanos en Ciudad del Saber, con inversión de $250 mil.

Noemí Ruíz
que se desarrollará en el Panama Nature Center, ubicado en la Ciudad del Saber, con el apoyo del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).Este espacio busca mejorar la atención de perezosos rescatados y facilitar estudios que permitan su futura reintroducción en áreas naturales protegidas.

El proyecto contará con una inversión estimada de 250 mil dólares, integrada por aportes de MiAmbiente, así como contribuciones en efectivo y especie de la APPC y aliados nacionales e internacionales.

“La creación de un espacio especializado para la atención de perezosos abre nuevas oportunidades para el cuidado de esta especie, que cada vez enfrenta más desafíos en su hábitat natural”, destacó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro. “La creación de un espacio especializado para la atención de perezosos abre nuevas oportunidades para el cuidado de esta especie, que cada vez enfrenta más desafíos en su hábitat natural”, destacó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

MiAmbiente exhortó a la ciudadanía a contribuir en la protección de los perezosos, reportando cualquier caso de avistamiento en zonas residenciales, o situaciones de peligro y abuso, a través de la línea 311 o por las redes sociales de MiAmbiente.

