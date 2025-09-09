MiAmbiente construirá centro de visitantes y enfermería para perezosos huérfanos

que se desarrollará en el Panama Nature Center, ubicado en la Ciudad del Saber, con el apoyo del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) .Este espacio busca mejorar la atención de perezosos rescatados y facilitar estudios que permitan su futura reintroducción en áreas naturales protegidas.

El proyecto contará con una inversión estimada de 250 mil dólares, integrada por aportes de MiAmbiente, así como contribuciones en efectivo y especie de la APPC y aliados nacionales e internacionales.

MiAmbiente impulsan un centro de visitantes

La Asociación Panamericana para la Conservación (@APPC_Panama) presentó el proyecto de construcción del centro de visitantes y de la enfermería a para bebés perezosos huérfanos en el Panama Nature Center, Ciudad del Saber, con apoyo de @MiAmbientePma.



Este espacio permitirá… pic.twitter.com/8GPIjfDDKZ — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2025

"La creación de un espacio especializado para la atención de perezosos abre nuevas oportunidades para el cuidado de esta especie, que cada vez enfrenta más desafíos en su hábitat natural", destacó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

MiAmbiente exhortó a la ciudadanía a contribuir en la protección de los perezosos, reportando cualquier caso de avistamiento en zonas residenciales, o situaciones de peligro y abuso, a través de la línea 311 o por las redes sociales de MiAmbiente.