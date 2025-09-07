MiAmbiente libera 78 neonatos de tortuga lora en Playa La Barqueta

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que en el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, en Chiriquí, fueron liberados 78 neonatos de tortuga lora (Lepidochelys kempii), una de las especies marinas más amenazadas del mundo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La actividad forma parte de los programas de conservación y protección de tortugas marinas, que buscan no solo garantizar la llegada segura de las crías al mar, sino también su futuro retorno a la misma playa para anidar.

MiAmbiente libera 78 neonatos de tortuga lora

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1964739499336028642?t=p8f-ataYKbPHZJn2nBa0SA&s=19&partner=&hide_thread=false En el Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola, fueron liberados 78 neonatos de tortuga lora, dando esperanza a esta especie en peligro y asegurando su retorno a la playa. pic.twitter.com/2eUGDEtklE — Telemetro Reporta (@TReporta) September 7, 2025

La tortuga lora se encuentra en peligro crítico de extinción, y cada liberación representa un esfuerzo clave para la preservación de esta especie.

MiAmbiente reiteró su compromiso con la educación ambiental y la participación comunitaria, fundamentales para reducir amenazas como la contaminación, la pesca incidental y la pérdida de hábitat.