Nacen 4 mil tortugas marinas en playa La Marinera, Tonosí

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó sobre el nacimiento de aproximadamente 4 mil tortugas marinas en playa La Marinera, ubicada en Guánico, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.

MiAmbiente reportó el nacimiento de unas 4 mil tortugas marinas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963667880282648913&partner=&hide_thread=false En la playa La Marinera ubicada en Guánico, Tonosí, provincia de Los Santos, se registró el nacimiento de aproximadamente 4 mil tortugas.

En esta región se produce cada año la arribada de miles de tortugas marinas de la especie Lora o golfina (Lepidochelys oliváce).… pic.twitter.com/QItVxYChiN — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

En esta zona del Pacífico panameño se produce cada año la arribada masiva de la especie Lora o golfina (Lepidochelys olivacea), un espectáculo natural que convierte a la región en uno de los principales puntos de anidación del país.

La eclosión de estos nidos es clave para la conservación de la especie, catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). MiAmbiente destacó que el monitoreo y protección de las playas permiten mejorar las probabilidades de supervivencia de estas tortugas marinas, que enfrentan amenazas como la contaminación, la pesca incidental y el saqueo de huevos.