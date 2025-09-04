Panama Supply Chain 2025 reúne a inversionistas y refuerza rol logístico del país

Con la participación de inversionistas de la región , se desarrolla la tercera edición del Panama Supply Chain 2025, un evento que busca fortalecer la posición de Panamá como centro logístico estratégico en América Latina.

Panama Supply Chain 2025 reúne a inversionistas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963669649616237006&partner=&hide_thread=false Con la participación de inversionistas de la región, se desarrolla la tercera edición del Panama Supply Chain 2025, que incluye giras a diferentes terminales portuarias y puntos claves del sector logístico del país. pic.twitter.com/XJvkp3J1Ug — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2025

El programa incluye giras técnicas a diferentes terminales portuarias y a puntos clave del sector logístico, con el objetivo de mostrar las ventajas competitivas que ofrece el país en materia de conectividad, infraestructura y servicios.

La iniciativa consolida a Panamá como un hub regional para el comercio y la inversión, destacando el papel del Canal y de la red de puertos en la dinamización de la economía y el crecimiento de las cadenas de suministro.