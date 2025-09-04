Panamá Nacionales -  4 de septiembre de 2025 - 13:42

Panama Supply Chain 2025 reúne a inversionistas y refuerza rol logístico del país

La tercera edición del Panama Supply Chain 2025 reúne a inversionistas regionales con giras a terminales portuarias.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Con la participación de inversionistas de la región, se desarrolla la tercera edición del Panama Supply Chain 2025, un evento que busca fortalecer la posición de Panamá como centro logístico estratégico en América Latina.

El programa incluye giras técnicas a diferentes terminales portuarias y a puntos clave del sector logístico, con el objetivo de mostrar las ventajas competitivas que ofrece el país en materia de conectividad, infraestructura y servicios.

La iniciativa consolida a Panamá como un hub regional para el comercio y la inversión, destacando el papel del Canal y de la red de puertos en la dinamización de la economía y el crecimiento de las cadenas de suministro.

