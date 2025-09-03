MINSEG refuerza controles en puertos de Panamá para frenar tráfico de drogas en contenedores

El ministro de Seguridad ( MINSEG ), Frank Ábrego, informó sobre la creación de un equipo de trabajo interinstitucional enfocado en combatir el tráfico ilegal de drogas a través de contenedores en los puertos del país.

"Hemos hecho una catarsis entre lo positivo y lo negativo de cada institución y hemos logrado conformar un solo equipo de trabajo enfocado directamente en combatir el tráfico de drogas a través de los puertos panameños", señaló Ábrego.

MINSEG creará un equipo para combatir el tráfico de drogas

El ministro de Seguridad de Panamá, @frankabregom, anunció la creación de un equipo de trabajo para combatir el tráfico ilegal de drogas a través de contenedores en puertos del país.



"Hemos hecho una catarsis entre lo positivo y lo negativo de cada institución y hemos logrado…

El funcionario adelantó que el próximo jueves se llevará a cabo una reunión con los jefes de seguridad de todos los puertos con presencia en Panamá, con el fin de identificar puntos de coincidencia, corregir debilidades y reforzar los mecanismos de control. Posteriormente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostendrá un encuentro con los gerentes portuarios.

Uno de los principales retos identificados es el funcionamiento continuo de los escáneres de inspección operados por la Autoridad Nacional de Aduanas, que en ocasiones dejan de operar por falta de personal capacitado. Ábrego aseguró que en un plazo de 15 días a un mes se implementará una solución definitiva que permita su uso las 24 horas.

Asimismo, destacó que la Autoridad de Aduanas inició desde hace varios meses un plan de capacitación para miembros de la Policía Nacional en el manejo de escáneres, lo que permitirá ampliar la cobertura y fortalecer la seguridad en los principales puertos del país.