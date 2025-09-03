Nacen gemelos a bordo de una aeronave del SENAN durante traslado a un hospital.

Una mujer dio a luz a gemelos a bordo de la aeronave AN-041, mientras era trasladada a un centro médico tras ser atendida en Playón Chico, comarca Guna Yala.

Gracias a la rápida acción del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y del personal del Ministerio de Salud (MINSA), la joven madre fue atendida de forma segura, logrando un parto exitoso durante el vuelo.

El capitán Ricardo Atencio (piloto) y la subteniente Yineska Vásquez (copiloto) se mantuvieron al mando de la aeronave, garantizando la seguridad del traslado en medio de la emergencia.

En lo que va del año, el SENAN ha realizado 342 evacuaciones aeromédicas.